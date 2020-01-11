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Скандальный украинский топ-чиновник отдохнул на элитном курорте в Европе: фото

суббота, 11 января 2020, 11:09
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Мэр Харькова Геннадий Кернес провел несколько дней в итальянском городе Больцано, куда летал со своими друзьями на чартерном самолете.

Об этом сообщается на странице "Схемы" в Facebook.

Так, журналисты рассказали о деталях выезда чиновника из Украины и опубликовали фото из аэропорта.

"Геннадий Кернес неделю провел в зарубежном отпуске. 10 января он вернулся из Больцано, что в Италии. Самолет Cessna 560 Citation XLS + с номером YU-PBB приземлился в харьковском аэропорту, где Кернеса ждало авто. К Больцано мэр также добрался частным чартером с бортовым номером YU-TBA - еще 2 января ", - говорится в публикации.

Среди попутчиков Кернеса, по информации издания, были его гражданская жена и два бизнесмена, один из которых ранее задерживался полицией по уголовному делу.

"На борту, кроме самого Кернеса, находились его гражданская жена Оксана Гайсинская, охранники, Олег Гончар - такое же имя имеет бизнесмен из ближайшего окружения мэра, и Роберт Тедеев, которого в 2009 году задерживали по подозрению в участии в кровавой разборке в Голосеевском парке Киева", - добавили журналисты.

Также в компании-перевозчике сообщили стоимость такого перелета - около 30 000 евро.

В "Схемах" добавили, что в Италии украинский мэр отдыхал в пятизвездочном отеле Palace Merano, где номера стоят от 300 до 2000 евро за сутки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото, как лидер партии "Голос" и экс-певец Святослав Вакарчук отдыхает на популярном курорте в Азии.

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