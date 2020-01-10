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Украинского топ-политика заметили на курорте в Таиланде: фото и видео

пятница, 10 января 2020, 15:00
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Святослав Вакарчук - фронтмен группы "Океан Эльзы" и теперь уже народный депутат - поехал на отдых в Таиланд.

Видео и фото с нардепом обнародовали в Telegram-канале "Власть украинская".

На кадрах видно, как Вакарчук купается в Андаманском море и загорает на пляже рядом с известным курортным городом Пхукет.

Пхукет - одно из самых популярных и самых дорогих мест для отдыха в мире. Благоприятный климат, теплое море, развитая инфраструктура привлекают в город толпы туристов. Цены на недвижемость в Пхукете традиционно измеряются в тысячах долларов за квадратный метр.

Как писал "Апостроф" ранее, в сети появилась информация о том, в какую сумму обошелся перелет Владимира Зеленского и его семьи из Омана в Киев.

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