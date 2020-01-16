Может лишиться должности: глава Харьковской ОГА Кучер попал в скандал из-за подделки документов и связей с ОПЗЖ

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер может лишиться должности из-за подделки служебных документов - по данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Об этом сообщает издание Depo.Харьков.

Поводом для вмешательства ГБР послужила якобы подделка официальных документов со стороны Алексея Кучера. В ноябре на сайте ОГА дважды было опубликовано постановление о вступлении в должность ее нового руководителя. У документа одинаковый номер, при этом – разные даты.

Журналисты также отмечают, что 7 ноября Кучер публично исполнял обязанности главы ОГА, не имея на это оснований. В частности, он провел международную встречу с генеральным консулом Германии Штефаном Кайлем. В этот момент он являлся народным депутатом Украины: по закону, последним запрещено занимать должности государственных служащих. Поняв, что распоряжение о вступлении в должность главы ОГА от 7 ноября противоречит законодательству (по статьям ст.12 ЗУ "О местных государственных администрациях", ст. 3 ЗУ "О статусе народного депутата"), Кучер изменил дату своего официального назначения.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство 20 ноября 2019 года. В Единый реестр досудебных расследований данные были внесены 12 декабря.

Кучеру инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 366 УК Украины – это статья о даче заведомо ложных сведений и выдаче ложных документов, их подделке. Если вина губернатора Харьковской области будет доказана, ему грозит тюремный срок до 3 лет, запрет занимать государственные должности на этот же срок и денежное взыскание размером до 50 необлагаемых минимумов.

Это не первый публичный скандал, связанный с молодым губернатором. Ранее всплыли подробности его договоренностей о сотрудничестве с партией "Оппозиционная платформа – За життя", лично главой партийной ячейки в области Игорем Райниным и известным харьковским бизнесменом, собственником рынка "Барабашово" Александром Фельдманом. Журналисты пишут, что Алексей Кучер помогает последнему избежать строительства новой дороги через рынок "Барабашово". По мнению авторов статьи, союз "зеленого" губернатора с оппозиционными политиками негативно восприняли в Офисе президента Украины.