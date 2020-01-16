RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 января

12:14
Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ: к чему готовиться
08:24
Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 16 января

15 января

17:23
Офис генпрокурора "убивает" николаевских корабелов: появились тревожные данные
08:50
Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

14 января

14:49
Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража
10:38
Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами
08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
14:02
Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом
11:29
Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать
08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Может лишиться должности: глава Харьковской ОГА Кучер попал в скандал из-за подделки документов и связей с ОПЗЖ

четверг, 16 января 2020, 14:18
переглянути новину українською

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер может лишиться должности из-за подделки служебных документов - по данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Об этом сообщает издание Depo.Харьков.

Поводом для вмешательства ГБР послужила якобы подделка официальных документов со стороны Алексея Кучера. В ноябре на сайте ОГА дважды было опубликовано постановление о вступлении в должность ее нового руководителя. У документа одинаковый номер, при этом – разные даты.

Журналисты также отмечают, что 7 ноября Кучер публично исполнял обязанности главы ОГА, не имея на это оснований. В частности, он провел международную встречу с генеральным консулом Германии Штефаном Кайлем. В этот момент он являлся народным депутатом Украины: по закону, последним запрещено занимать должности государственных служащих. Поняв, что распоряжение о вступлении в должность главы ОГА от 7 ноября противоречит законодательству (по статьям ст.12 ЗУ "О местных государственных администрациях", ст. 3 ЗУ "О статусе народного депутата"), Кучер изменил дату своего официального назначения.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство 20 ноября 2019 года. В Единый реестр досудебных расследований данные были внесены 12 декабря.

Кучеру инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 366 УК Украины – это статья о даче заведомо ложных сведений и выдаче ложных документов, их подделке. Если вина губернатора Харьковской области будет доказана, ему грозит тюремный срок до 3 лет, запрет занимать государственные должности на этот же срок и денежное взыскание размером до 50 необлагаемых минимумов.

Это не первый публичный скандал, связанный с молодым губернатором. Ранее всплыли подробности его договоренностей о сотрудничестве с партией "Оппозиционная платформа – За життя", лично главой партийной ячейки в области Игорем Райниным и известным харьковским бизнесменом, собственником рынка "Барабашово" Александром Фельдманом. Журналисты пишут, что Алексей Кучер помогает последнему избежать строительства новой дороги через рынок "Барабашово". По мнению авторов статьи, союз "зеленого" губернатора с оппозиционными политиками негативно восприняли в Офисе президента Украины.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: