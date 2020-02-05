RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

16:44
"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали важный документ: о чем в нем говорится
16:40
Девушка Илона Маска рассказала, как беременность повлияла на ее внешность
16:25
alyona alyona показала, как надо прыгать в бассейн "бомбочкой": очень мокрое видео
16:10
Слава из "НеАнгелов" приодела дочь-стилягу - такой леди пора бы в кадр с мамой
16:08
Рада сделала важный шаг к жесткому наказанию обидчиков животных: что им будет грозить
15:52
Олигарх Януковича возвращается: СМИ рассказали о договорняках Курченко в Херсоне
15:50
Джастин Бибер рассказал, как спасается от последствий наркозависимости
15:38
Названо имя сотрудника Кабмина, которого поймали на гигантской взятке
15:22
Зеленский собирается с важным визитом в Раду: всплыли громкие подробности
14:56
"Очистка" от токсинов и не только: появилась порция забавных фото из Рады
14:46
Рада провалила голосование по закону о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса
14:43
Люди делятся в сети уморительными фото своих длинных котов - и как только пушистым это удается
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Олигарх Януковича возвращается: СМИ рассказали о договорняках Курченко в Херсоне

среда, 05 февраля 2020, 15:52
переглянути новину українською

Компания "Нафта-Траншипмент" (бывшая Варуна-вест), близкая к концерну ОККО, пытается помочь олигарху Курченко легализировать средства, полученные незаконным путем.

Об этом пишет "Олигарх".

Указано, что сотрудники херсонской полиции, способствуя компании "Нафта-Траншипмент", заблокировали деятельность госпредприятия ПОНП, подконтрольного Минэнерго.

Ранее перевалку пытались захватить с помощью передачи объекта через выбор нового управителя АРМА, тогда резонанс вынудил агентство отменить результаты конкурса. Как выяснилось позже, победитель мог быть связан с холдингом "Ветек" Сергея Курченко.

Затем перевалка была продана по завышенной цене компании близкой к холдингу Нафтогаз, которая при помощи полиции пытается снять с перевалки арест, лишив ее статуса доказательства в деле. Так сотрудники ГСО и полиции Херсона способствуют легализации средств, полученных преступным путем, поскольку в сделке по покупке Херсонской перевалки через СЕТАМ содержатся признаки скрытого соглашения.

"Бывший бенефициар херсонской нефтебазы Сергей Курченко через подставную "Нафта-Траншипмент" при содействии нефтяных компаний, за счет незаконных доходов (полученных из ОРДЛО и оккупированного Крыма), выкупил через торги нефтеперевалку за экономически необоснованную цену, и легализовал преступные доходы" - говорится в расследовании ГБР.

Вести следствие поручили Госбюро расследований, поскольку в схемах нового собственника могут участвовать представители полиции и других государственных структур.

Ранее суды отказались снять арест с нефтеперевалочного комплекса по запросу компании близкой к Галнафтогазу, поскольку он является доказательством в производстве по Сергею Курченко и его окружения.

Также именно Курченко мог способствовать работе сети "ОККО" в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Как известно, СБУ проводила обыски во львовском и киевском офисах "Галнафтогаза", управляющего сетью АЗС ОККО, подозревая компанию в финансировании оккупационных "администраций" путем незаконного функционирования сети АЗС в Крыму и в ОРДЛО.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: