Олигарх Януковича возвращается: СМИ рассказали о договорняках Курченко в Херсоне

Компания "Нафта-Траншипмент" (бывшая Варуна-вест), близкая к концерну ОККО, пытается помочь олигарху Курченко легализировать средства, полученные незаконным путем.

Об этом пишет "Олигарх".

Указано, что сотрудники херсонской полиции, способствуя компании "Нафта-Траншипмент", заблокировали деятельность госпредприятия ПОНП, подконтрольного Минэнерго.

Ранее перевалку пытались захватить с помощью передачи объекта через выбор нового управителя АРМА, тогда резонанс вынудил агентство отменить результаты конкурса. Как выяснилось позже, победитель мог быть связан с холдингом "Ветек" Сергея Курченко.

Затем перевалка была продана по завышенной цене компании близкой к холдингу Нафтогаз, которая при помощи полиции пытается снять с перевалки арест, лишив ее статуса доказательства в деле. Так сотрудники ГСО и полиции Херсона способствуют легализации средств, полученных преступным путем, поскольку в сделке по покупке Херсонской перевалки через СЕТАМ содержатся признаки скрытого соглашения.

"Бывший бенефициар херсонской нефтебазы Сергей Курченко через подставную "Нафта-Траншипмент" при содействии нефтяных компаний, за счет незаконных доходов (полученных из ОРДЛО и оккупированного Крыма), выкупил через торги нефтеперевалку за экономически необоснованную цену, и легализовал преступные доходы" - говорится в расследовании ГБР.

Вести следствие поручили Госбюро расследований, поскольку в схемах нового собственника могут участвовать представители полиции и других государственных структур.

Ранее суды отказались снять арест с нефтеперевалочного комплекса по запросу компании близкой к Галнафтогазу, поскольку он является доказательством в производстве по Сергею Курченко и его окружения.

Также именно Курченко мог способствовать работе сети "ОККО" в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Как известно, СБУ проводила обыски во львовском и киевском офисах "Галнафтогаза", управляющего сетью АЗС ОККО, подозревая компанию в финансировании оккупационных "администраций" путем незаконного функционирования сети АЗС в Крыму и в ОРДЛО.