Чиновник на Bentley - картинка для скандала, и неважно, что связи нет: глава Черноморской таможни Щуцкий рассказал об атаках на него

Исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий рассказал, как ему предложили должность на Закарпатье и почему Геннадий Москаль запустил в 2016 году информационную атаку на него.

Об этом Александр Щуцкий заявил в интервью РБК-Украина.

Кроме того, Щуцкий объяснил, почему Москаль назвал его "дизайнером".

"Москаль интересный политик, но часто сначала говорит, а потом думает. Я закончил институт легкой промышленности, который позже Минобразования переименовал в университет технологий и дизайна. Но поступал я в легпром, а заканчивал – университет технологий и дизайна. В любом случае, я закончил экономический факультет и по диплому – экономист, но не в стиле Москаля углубляться в подробности - проще просто назвать дизайнером", - пояснил Щуцкий.

Производная этой истории, по словам Щуцкого, была в том, что он подался на конкурс на начальника Волынской таможни, по результатам которого победу отдали Виктору Кривицкому из команды Владимира Гройсмана.

"Преимущество было отдано моему оппоненту, мне, дабы не разразился скандал, поступило предложение занять должность и.о. главы в Закарпатской области. Возможно хотели погасить конфликт. Через полчаса как я вышел из здания ГФС, полетели новости про дизайнера и коррупционера", - рассказывает Щуцкий.

По его словам, источником выброса информации был Москаль, который в беседе с ним подтвердил это и сказал, что таким образом "защищал интересы своего друга, на тот момент - начальника таможни".

На уточняющий вопрос, откуда у чиновника появился Bentley, Щуцкий ответил, что никогда не скрывал наличие этого авто и, что он не имеет отношения к государственной службе, так как приобрел его за много лет до работы на таможне.

"Никогда не скрывал, что у меня был Bentley. Это результат моей работы в бизнесе в 2008 году, я мог себе это позволить. В конце 2016 я решил попробовать силы в таможне и участвовал в конкурсе на начальника поста (показать себя как топ-менеджер на госслужбе). Подал декларацию и заявил все, что было в праве собственности до работы в таможенной службе. Все эти заголовки про автопарки - манипуляция и никак не связано с работой на таможне. Когда я перешел в таможню, то Bentley для поездок по регионам была непрактична", - отметил Щуцкий, добавив, что, став невостребованным, автомобиль стоял в гараже, а сейчас его вообще нет.

"Но он остался в заголовках публикаций до сегодня. Ведь для многих людей связь: чиновник и Bentley – отличная картинка для скандала, и неважно, что по факту связи нет", - подытожил Щуцкий.

Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности Черноморской таможни 16 ноября 2019 года. До этого возглавлял Сумскую таможню.

Также Щуцкий рассказал о том, какие новые схемы начали применять контрабандисты на таможне и как на работу таможни повлияла новая реформа.