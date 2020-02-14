В СМИ рассказали, как одесский прокурор Вихор провалил дело о незаконном строительстве "яхт-клуба"

Прокуратура Одесской области под руководством Максима Вихора заявила о наложении ареста на земельный участок на Французском бульваре, 1/5 и получении доступа к проекту застройки, однако фирма-разработчик проекта "Конмар" решила обжаловать в суде решение Приморского суда от и выиграла дело.

Об этом пишет From.ua.

Суд 14 января отменил постановление Приморского суда о предоставлении полиции доступа к проекту застройки пляжа бывшего санатория "Россия". Причиной отказа послужили ошибки правоохранителей при регистрации уголовного производства. Полицией было открыто производство по статье "Самоуправство", которое должно предполагать наличие заявителя - "пострадавшего", но его по факту не оказалось. Также издание отметило ряд других ляпов правоохранителей - статья 356 УК "Самоуправство" предусматривает, что самовольные действия лиц должны оспариваться другими гражданами, предприятиями или организациями, чьи права могли быть нарушены, но в зале суда прокурор подтвердил, что заявлений о произвольных действиях застройщика не поступало. Соответственно, уголовное производство по данной статье не могло быть начато прокурором или полицией.

Также причиной, по которой апелляционный суд отменил решение Приморского суда, - что при рассмотрении первой инстанцией ходатайства полиции об изъятии документов, отсутствовали представители фирмы-проектировщика "Конмар". "Конмар" был лишен права изложить позицию о законности доступа к их документам и изъятии оригиналов. Еще одной причиной, по мнению журналистов, стало то, что полиция не смогла доказать в суде необходимость изъятия документов и проекта застройки у фирмы, а также о существующей угрозе изменения или уничтожения проекта.

Следователи ходатайствовали в Приморском суде об изъятии документов, то они не доказали факт самовольной установки забора и не были проведены какие-либо следственные действия по установлению лиц, чьи интересы и права могли быть нарушены из-за установки забора.

В издании называют действия полиции и прокуратуры при расследовании дела о незаконном строительстве апартаментов под видом яхт-клуба на месте пляжа бывшего санатория "Россия" "провальными". Журналисты отмечают, что в прокуратуре не могли не знать, что для открытия производства по статье "Самоуправство" необходимо "пострадавшее лицо", и делают вывод, что дело было "слито".

Также издание указывает на провал с арестом земельного участка, когда суд по ходатайству фирмы-арендатора "Варда-Плюс" снял арест с участка площадью 0,6844 га. Прокурор не смог доказать в суде, что земельный участок служит доказательством, так как не были назначены какие-либо экспертизы в ходе досудебного расследования, которые могли бы подтвердить подозрения подчиненных прокурора Максима Вихора.

Фирма-застройщик "Мегалайн" планирует возвести 157 апартаментов и паркинг на Французском бульваре, 1/5. Участок площадью 0,6844 будет застроен тремя зданиями высотой от 4 до 11 этажей. Первое здание будет состоять из 88 комнат, второе здание из 18 комнат, а третье из 47 комнат отдыха, которые позднее окажутся квартирами под продажу. В августе 2018 года Одесский горсовет отдал в аренду ООО "Варда Плюс" земельный участок площадью 0,6844 га сроком на 10 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий яхт-клуба со спасательной станцией.