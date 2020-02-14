RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

18:45
В СМИ рассказали, как одесский прокурор Вихор провалил дело о незаконном строительстве "яхт-клуба"
18:43
Обещает порядок за три месяца: одесский прокурор Стоянов заявил о готовности вернуться к работе
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
18:10
Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку Lime
17:40
Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь Lime
17:23
5-летний мальчик спас из горящего дома маленькую сестру и собаку - теперь он почетный пожарный Lime
17:00
В сети появился тизер "Очень странных дел-4" - теперь фаны сериала знают, выжил ли Джим Хоппер Lime
16:35
Орландо Блум допустил ошибку в татуировке с именем сына, и его засмеяли в сети: фото Lime
16:19
Металлист хотел впечатлить друзей и сжег три церкви - любимую музыку вживую он услышит нескоро Lime
16:13
Дело "Океана": суд подтвердил законность покупки завода инвестором
15:56
Жена MONATIK’а в День влюбленных растрогала нежным обращением к мужу Lime
15:30
Суд принял жесткое решение по еще одной фигурантке дела Шеремета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В СМИ рассказали, как одесский прокурор Вихор провалил дело о незаконном строительстве "яхт-клуба"

пятница, 14 февраля 2020, 18:45
переглянути новину українською

Прокуратура Одесской области под руководством Максима Вихора заявила о наложении ареста на земельный участок на Французском бульваре, 1/5 и получении доступа к проекту застройки, однако фирма-разработчик проекта "Конмар" решила обжаловать в суде решение Приморского суда от и выиграла дело.

Об этом пишет From.ua.

Суд 14 января отменил постановление Приморского суда о предоставлении полиции доступа к проекту застройки пляжа бывшего санатория "Россия". Причиной отказа послужили ошибки правоохранителей при регистрации уголовного производства. Полицией было открыто производство по статье "Самоуправство", которое должно предполагать наличие заявителя - "пострадавшего", но его по факту не оказалось. Также издание отметило ряд других ляпов правоохранителей - статья 356 УК "Самоуправство" предусматривает, что самовольные действия лиц должны оспариваться другими гражданами, предприятиями или организациями, чьи права могли быть нарушены, но в зале суда прокурор подтвердил, что заявлений о произвольных действиях застройщика не поступало. Соответственно, уголовное производство по данной статье не могло быть начато прокурором или полицией.

Также причиной, по которой апелляционный суд отменил решение Приморского суда, - что при рассмотрении первой инстанцией ходатайства полиции об изъятии документов, отсутствовали представители фирмы-проектировщика "Конмар". "Конмар" был лишен права изложить позицию о законности доступа к их документам и изъятии оригиналов. Еще одной причиной, по мнению журналистов, стало то, что полиция не смогла доказать в суде необходимость изъятия документов и проекта застройки у фирмы, а также о существующей угрозе изменения или уничтожения проекта.

Следователи ходатайствовали в Приморском суде об изъятии документов, то они не доказали факт самовольной установки забора и не были проведены какие-либо следственные действия по установлению лиц, чьи интересы и права могли быть нарушены из-за установки забора.

В издании называют действия полиции и прокуратуры при расследовании дела о незаконном строительстве апартаментов под видом яхт-клуба на месте пляжа бывшего санатория "Россия" "провальными". Журналисты отмечают, что в прокуратуре не могли не знать, что для открытия производства по статье "Самоуправство" необходимо "пострадавшее лицо", и делают вывод, что дело было "слито".

Также издание указывает на провал с арестом земельного участка, когда суд по ходатайству фирмы-арендатора "Варда-Плюс" снял арест с участка площадью 0,6844 га. Прокурор не смог доказать в суде, что земельный участок служит доказательством, так как не были назначены какие-либо экспертизы в ходе досудебного расследования, которые могли бы подтвердить подозрения подчиненных прокурора Максима Вихора.

Фирма-застройщик "Мегалайн" планирует возвести 157 апартаментов и паркинг на Французском бульваре, 1/5. Участок площадью 0,6844 будет застроен тремя зданиями высотой от 4 до 11 этажей. Первое здание будет состоять из 88 комнат, второе здание из 18 комнат, а третье из 47 комнат отдыха, которые позднее окажутся квартирами под продажу. В августе 2018 года Одесский горсовет отдал в аренду ООО "Варда Плюс" земельный участок площадью 0,6844 га сроком на 10 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий яхт-клуба со спасательной станцией.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: