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"Клейма негде ставить": в соцсетях раскритиковали кадровые решения мэра Одессы

пятница, 28 февраля 2020, 18:59
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Одесские блогеры и активисты резко высказались в соцсетях по поводу назначения экс-главы "Укравтодора" Сергея Подгайного заместителем городского головы Одессы по вопросам исполнительных органов Одесского горсовета.

Так, известная блогер Елена Добровольская написала в Facebook: "Геннадий Леонидович (Труханов) задним числом назначил вице-мэра - Сергея Подгайного. Если взглянуть его биографию и привязки к трухановским Ростдорстроям (которые удивительным образом выигрывают тендеры), то там много вкусного. Он будет заниматься сферой строительства в Одессе, пятнадцатилетний опыт не пропьешь и в карты не проиграешь. Схемы, "крыша", мутки (в том числе и с историческими памятниками) пригодятся в новых проектах застройки бетонной дичью. И денежки за выдачу разрешений на незаконное строительство сами себя не "заработают"

Журналистка и активистка одесского Евромайдана Алена Балаба выразила возмущение по поводу назначения старых кадров на руководящие должности в мэрии, назвав Сергея Подгайного "старым чулком".

"Труханов решил собирать деньги на выборы и идти мощным фронтом на осень в наступление. А как еще объяснить назначение грязного коррупционера Подгайного, на котором клейма негде ставить? Подумаешь, собирал Сережа деньги по Приморскому району с бизнесменов еще при мэре Гурвице десять лет назад. Подумаешь – работал заместителем самого "никакого" мэра Одессы Костусева. Подумаешь - масштабно (воровал) деньги на ремонте украинских дорог – сначала в Одесской области, а после Революции Достоинства и вовсе был руководителем Укравтодора, избежав люстрации и "по знакомству". Теперь (его) назначили делать выборы Труханову, потому что на осень деньги надо, а кто их принесет, если не одесские бизнесмены?" - написала Балаба.

24 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о назначении на должность вице-мэра Сергея Подгайного, который ранее занимал ряд руководящих должностей при Гурвице и Костусеве, а также возглавлял "Укравтодор". По словам городского головы, Сергей Подгайный будет курировать строительную сферу.

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