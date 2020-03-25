В партии "Батькивщина" рассказали о своей деятельности по защите населения от коронавируса

В условиях эпидемии коронавируса партийцы региональных организаций "Батькивщины" принимают все необходимые меры для противодействия распространению болезни в регионах страны.

Об этом говорится на сайте партии.

В частности, по инициативе и при поддержке фракции "Батькивщина" в советах разных уровней Ровенской области состоялись внеочередные сессии, на которых выделили средства на закупку защитных масок, костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких. В целом благодаря депутатам партии "Батькивщина" в областном совете, на нужды медиков в борьбе с пандемией из бюджета развития выделили 29 млн гривен, которые ранее планировали направить на депутатские округа.

В Кривом Роге фракция ВО "Батькивщина" единогласно поддержала решение внеочередной сессии городского совета о выделении 50 млн гривен на противовирусные мероприятия, среди которых - приобретение 24 аппаратов искусственной вентиляции легких, 35 кислородных концентратов, 10000 одноразовых противочумных костюмов, 5000 тест-систем и другое.

На Закарпатье же депутат облсовета от "Батькивщины" Петр Голубка за свой счет закупил для нужд Тячивщини 10000 единиц средств индивидуальной защиты органов дыхания. 5000 масок передали для нужд Тячевской ОТГ, а другую часть - для нужд района.

Закупленные средства защиты распределят между медперсоналом, правоохранителями и работниками всех служб, которые продолжают работать на Тячевщине в условиях карантина.

В свою очередь, председатель Раздельнянского районного "Батькивщины" Одесской Оксана Дмитренко организовала сбор средств и закупку защитных средств для местной больницы.

Благодаря сбору средств закуплено для районной больницы 100 защитных комбинезонов с капюшонами, 1000 защитных масок, 1000 пар медицинских перчаток и антисептики. По словам Оксаны Дмитренко, помощь больнице будет постоянной, несмотря на нелегкую ситуацию в стране, когда все должны сплотиться для борьбы с вирусом.