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Директор зоопарка в Одессе повеселил новогодней песней в костюме вооруженной свиньи: видео

четверг, 20 декабря 2018, 23:31

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял очередной необычный ролик-поздравление с Новым годом: на этот раз он в костюме свиньи гоняется за собакой и стреляет в нее из дробовика.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале зоопарка.

На видео Беляков под песню собственного исполнения в костюме свиньи вступает в драку с другим актером, который играет символ предыдущего года в костюме собаки. После поражения в рукопашной схватке, свинья достает биту и начинает гоняться за собакой. Также в видео фигурируют ножи, лом и дробовик.

После того, как на видео обратили внимание пользователи соцсети, оно подверглось критике и было удалено с канала.

Напомним, подобные видео директор Одесского зоопарка снимает ежегодно. Так, в прошлом году, Игорь Беляков поздравил посетителей с наступающим 2018 годом веселым видеоклипом, в котором он исполнил песню в костюме собаки. Также он выступал в костюме петуха и обезьяны.

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