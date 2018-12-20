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​Появились подробности страшного самоубийства матери с ребенком в Кривом Роге

четверг, 20 декабря 2018, 23:03

Женщина, которая с ребенком на руках выбросилась из 10 этажа, жила в другом районе.

Об этом сообщает ТСН.

"До сих пор не можем отойти от шока!", - говорит местная жительница.

"Ребенок лежал здесь, а там мать на скамейку упала. Неплохо одеты", - удивляется сосед.

Никакой предсмертной записки на месте трагедии не нашли. На подъезде стоит домофон, а вот доступ на балкон десятого этажа в доме свободный, однако там слишком высокая бетонная ограда – упасть случайно человек вряд ли сможет. Никаких необычных звуков или следов борьбы не обнаружено. "Это не соседка. Мы здесь всех знаем", - говорят жители дома.

На месте трагедии был найден паспорт погибшей, из которого следует, что погибшие жили в другом районе города.

"Подъезд был пуст, лестница были пустая. Нигде никого не было", - рассказала уборщица, находившаяся на момент трагедии в подъезде.

Согласно сообщению, отец ребенка давно на заработках за границей, с ним уже связались. Никаких версий, что побудило мать к такому шагу, правоохранители пока не имеют.

Многоэтажка расположена возле остановки скоростного трамвая, сюда без пересадок можно попасть из разных концов города. Это уже второе самоубийство в этом доме, поэтому жители готовят дополнительные средства защиты.

"Домофон не помогает, надо решетки делать. Чтобы уже никто не прыгал", - говорят они.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.

Помимо этого, 17 ноября, недалеко от столицы России, Москвы, произошли два массовых убийства и оба из-за ревности.

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