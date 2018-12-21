Уже на свободе: разгорается новый скандал вокруг полицейских, жестоко избивавших людей в Харькове

Бывших сотрудников полиции, которые в метро Харькова избивали людей, отпустили из СИЗО под залог: один из них уже пытается через суд восстановиться на должности.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Татьяна Доцяк.

По ее словам, из СИЗО вышли пятеро из шести задержанных экс-полицейских.

"Помните видео про полицейских, опубликованное в октябре этого года? По данным следствия, они вычисляли на вокзале неместных или людей навеселе, угрожали штрафами или уголовными делам, заводили в комнату метро и требовали взятку. А когда им отказывали - били. Иногда до потери сознания. Делали это систематически, пока в их кабинете не установили скрытую камеру. Затем было красивое задержание. Им анонсировали до 10 лет тюрьмы. Всех, кроме одного, арестовали и отправили в СИЗО. А сейчас пятеро из шести вышли под залог. И может так случиться, что скоро вы увидите их снова в метро. В погонах. Ведь один из них уже пытается восстановиться в должности через суд", – отмечает Доцяк.

Напомним, что полицейских, которые избивали людей в метро Харькова задержали "на горячем" во время получения взятки.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2018 года в сеть попало другое видео с избиениями мужчины в отделении полиции в Харькове.