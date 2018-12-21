В сети показали фото украинских красоток, служащих в ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины служат девушки, некоторые из них принимают участие в том числе и в Операции объединенных сил на Донбассе.

Фото красавиц в военной форме опубликованы на Twitter странице "Конопляний Джмелик".

"Красота и сила", – прокомментировал фотографии автор поста.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в августе 2018 года на Донбассе во время вражеского обстрела тяжело ранена 20-летняя девушка-морпех Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ранее в сети рассказали о хрупкой девушке, которая служит в армии уже 11 лет и шутит про себя, что "вышла замуж за ВСУ".

Также смотрите фото девушек-военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые на Донбассе спасли жизни сотен бойцов.