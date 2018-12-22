Боевика ЛНР ликвидировала любовница: в сети показали фото

В сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала его любовница во время ссоры.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

"Бригада 200" 13 декабря пополнилась очередным бойцом по имени Мельниченко Евгений 1990 года рождения. Он жил в Алчевске Луганской области и воевал в составе незаконных вооруженных формирований. Отмечают, что ему было 28 лет, а его убийце - 29.

"Был ликвидирован своей любимой Юлией в ходе пьяной ссоры. Юлия Кулямина представлена к награде.Все будет Украина и победа за нами!", - написал Штефан.

Также он предложил Юлии вручить награду за ликвидацию боевика.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото очередного ликвидированного на Донбассе наемника из Российской Федерации.