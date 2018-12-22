Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП): названы ограничения для священников

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым ввел некоторые ограничения для священников.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать ... То ли к автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - уверен Порошенко.

При этом, как добавляет Цензор, в переходных положениях к закону сказано, что священникам, проповедникам религиозной организации, подпадающей под действие данного документа, ограничат доступ в воинские части и соединения Вооруженных сил Украины и другие военные формирования в местах их дислокации.

И если религиозная организация, подпадающая под действие закона, в течение 4 месяцев с этого дня не внесет изменения в свое официальное название и не подаст соответствующие сведения на регистрацию, ее устав утратит силу в части, которая определяет полное официальное название такой организации. После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций.

Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

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