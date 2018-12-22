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​Появилось видео празднования под Киевом юбилея самолета-гиганта "Мрия"

суббота, 22 декабря 2018, 10:59

22 декабря на территории летно-испытательной базы ГП "АНТОНОВ" в с. Гостомель в цехе у Ан-225 прошли мероприятия посвященные 30-летию со дня первого полета крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщает "Укринформ".

В программе мероприятия состоялась встреча с членами первого экипажа Ан-225, в том числе с его командиром, заслуженным летчиком-испытателем, Героем Украины Александр Галуненко, разработчиками и строителями самолета, представителями авиакомпании "Авиалинии Антонова" и другими специалистами, причастными к созданию "Мечты "и ее развития.

Напомним, Ан-225 "Мрия" способна перевозить грузы весом до 250 т. Взлетный вес "Мрии" достигает фантастической величины - 640 т. На счету Ан-225 - 240 мировых и национальных рекордов, в том числе - перевозки тяжелого груза массой 253, 8 т, тяжелого моногруза - 187,6 т, а также груза длиной 42,1 м.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 7 июня 2018 года умер известный авиаконструктор Виктор Толмачев, ставший одним из создателей легендарных самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

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