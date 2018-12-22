Сегодня боярышник был немного крепче: сеть насмешило обращение Москвы к Киеву прекратить агрессию против РФ

Российские СМИ опубликовали информацию с призывом Москвы о прекращении агрессии со стороны Киева по отношению к России.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. Также он разместил скриншот материала с росСМИ.

"Москва призвала Киев прекратить агрессию против России", - гласит заголовок российского издания "Вести.ru". Сам же офицер отреагировал на заявление словами: "Сегодня боярышник был немного крепче партии постоянных поставок рупорам кремлевской пропаганды". Также и другие пользователи с юмором и недоумением отнеслись к информации росСМИ, написав об этом в комментариях под постом Штефана.

Как сообщал "Апостроф", пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что весь бред российской пропаганды - это творение самого главы Кремля.