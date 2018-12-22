​Синоптики предупредили украинцев о мокрых выходных перед католическим Рождеством

В ближайшие дни украинцев ждет потепление, дождь и мокрый снег.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 22 декабря, на всей территории страны, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областей, ожидается дождливая погода с порывами мокрого снега. С этого же дня начинается период оттепели, так как дневные "плюсовые" температуры установятся на всей территории Украины.

Теплее всего будет на юге страны - от 3 до 5, а в Крыму и до 9 градусов тепла днем и от 2 мороза до 2 тепла ночью. Немного прохладнее на территории Западной Украины: от 2 до 6 тепла в дневное время суток и 1-3 мороза после захода солнца. В центре и на севере страны 1-3 тепла днем и столько же градусов, но с отметкой "минус", столбики термометра покажут ночью. Прохладнее всего в этот день будет на востоке: от 0 до 2 градусов тепла в дневное время суток и 1-4 мороза в ночное", - говорится в сообщении.

За прогнозами синоптиков, в воскресенье почти по всей территории Украины будет дождь с мокрым снегом.

"В воскресенье, 23 декабря, температурная картина заметно не изменится, только на востоке незначительно потеплеет: до 2-4 тепла днем и 1 градуса мороза ночью, а на западе страны столбик термометра напротив упадет до 3-5 градусов, но с отметкой "плюс". Дождь и мокрый снег будут главными спутниками воскресенья практически по всей территории Украины, и только в Николаевской и Одесской областях, по прогнозам синоптиков, по-прежнему сухо", - спрогнозировали эксперты.

Детально о погоде в ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Оттепель со снегом: с какой погодой в Украину придет католическое Рождество.