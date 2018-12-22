​Водителю фуры ампутировали кисть: фото и видео серьезного ДТП на окружной в Харькове

21 декабря около 17.50 на автомобильной дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла масштабная авария с участием трех автомобилей, в том числе двух фур.

Об этом сообщает пресс-служба харьковской Нацполиции.

Предварительно, 22-летний водитель Daewoo Lanos остановился в связи с технической неисправностью. По его словам, в авто якобы села аккумуляторная батарея. Габаритные огни были выключены, аварийная сигнализация не работала.

59-летний водитель DAF двигался в попутном направлении и во избежание столкновения с легковушкой выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением 52-летнего водителя.

Согласно информации местных СМИ, водителю DAF на месте ампутировали кисть руки, водитель Renault получил травму головы. Оба пострадавшие доставлены в харьковскую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Сейчас решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря на трассе "Киев-Одесса" из-за тумана и гололеда произошло крупное ДТП с участием более 10 машин.