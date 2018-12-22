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ВСУ получили крупную партию новой техники и оружия: фото и видео

суббота, 22 декабря 2018, 12:18

К Новому году украинской армии пришла поставка новой модернизированной военной техники.

Об этом сообщает Национальный промышленный портал.

Церемония передачи Вооруженным силам Украины техники прошла в Житомирской области. В ней принял участие президент Украины Петр Порошенко.

Он напомнил, что в 2019 году на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП, а именно на армию выделено более 102 миллиардов гривен, что на 16 миллиардов больше, чем в прошлом году.

"Есть деньги на закупку в перспективе таких новейших комплексов, как: ракетное вооружение "Ольха" и "Нептун", самоходная артиллерийская установка "Богдана", ударный разведывательный комплекс "Сокол" и высокоточный снаряд "Цветник", - сказал Порошенко.

"Так, украинским военным вручили сертификаты на военную технику и вооружение, среди которых: танки Т-64, Т-72, Т-80, бронированная машина разминирования на базе танка Т-64, боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка САУ 2С- 1, боевая разведывательная десантная машина БРДМ-2Л1, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты ИЛ-76МД, Су-27МУ1, Су-25М1К, МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, Ми-2МСБ и вертолет Ми-2МСБ, а также беспилотные летательные аппараты. Кроме того, военные части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники украинского научно-производственного комплекса "Прогресс", который входит в состав "Укроборонпрома", завершили работы по модернизации и импортозамещению высокоточного снаряда 152-мм "Цветник".

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