Бомбить Порошенко: на КремльТВ озвучили новую дичь о войне против Украины

В эфире российского телевидения отметились очередным скандальным заявлением в адрес Украины, предложив разбомбить Администрацию президента страны.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ справятся за "несколько часов".

"Как только... предпринимается масштабная кампания по блицкрига и зачистки Донбасса... Вот здесь уже возникает другая ситуация. В течение пяти-шести часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием... по резиденции Порошенко, как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну с Россией. Я думаю, пару "калибров" в его резиденцию... Украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация, где оставшиеся украинские ракеты - всё это будет уничтожено Вооруженными силами России в течение нескольких часов. Вот и всё", - процитировал Голобуцкий его слова.

По словам политтехнолога, половина участников "дискуссии" в студии - из Украины.

"Кирилл Куликов, Владимир Олийнык (экс-народные депутаты - "Апостроф"), еще и Гордон (журналист Дмитрий Гордон - "Апостроф") прямым включением", - добавил он.

"Полный сюр: украинские политики, граждане Украины (паспорта у них пока никто не забирает) обсуждают в прямом эфире с пропагандистами врага, как эффективнее разбомбить Украину, а затем расчленить на куски, которые "добровольным решением определят свою судьбу", присоединившись, конечно, к России", - заключил Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселило выступление на росТВ сторонницы "русского мира" со Львова.