Одесситка обнаружила неприятный "сюрприз" в сладостях: фото

В Одном из супермаркетов Одессы покупательнице попался эклер с плесенью.

Об этом сообщает местный ресурс 048.ua.

Женщина купила сладости в одесском супермаркете, однако в середине она обнаружила плесень. На возмущение одесситки продавщицы ей нахамили.

"Подруга вчера купила маленькие эклерчики в магазине на Польской. Магазин "Домашний хлебушек". А если бы это попало ребенку? Мамочки не поку пайте там сладости. Продавцы хамки, утверждают что все свежее,но качество их продукции оставляет большие сомнения", - заявила Валерия Чуйко.

Как сообщал "Апостроф", родители детей в Броварах под Киевом пожаловались на то, что в детском саду кормят несвежей едой, на некоторой даже есть плесень. А жалоба одного из курсантов института МВД при Одесской морской академии на ужасное питание в столовой спровоцировала очередной скандал. Также в сети опубликовали фото испорченного продукта, который купили в одном из супермаркетов Киева.