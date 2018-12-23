Пропагандист Кремля пожелал депортации в Украину одиозному адепту "русской весны"

Российскому журналисту и пропагандисту "русского мира" в Украине Александру Чаленко пожелали депортацию из России в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такое пожелание Чаленко высказал редактор программы "Время покажет", которая выходит на "Первом канале" Тимофей Ермаков.

"Моя сегодняшняя переписка с редактором программы "Время покажет", выходящей на "Первом канале", леваком Тимофеем Ермаковым, который радовался когда-то расстрелу царской семьи... Он на меня обиделся еще летом из-за того, что я негативно отозвался о его дикой и бесчеловечной позиции по поводу этого самого расстрела. И тут я на днях нахожу его запрос на зафрендживание. Как оказалось, запрос еще старый. С моего вопроса ему в связи с этим запросом и начинается наша с ним переписка", - написал журналист.

Также Чаленко отметил: "Он сожалеет, что нельзя меня депортировать на Украину вместо Бойко. Не любит он нас, южнорусских людей".

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии встречи пропагандистов "русского мира" в Украине Владимира Корнилова, Александра Чаленко и Руслана Мармазова, которые были сделаны в столице России, Москве.