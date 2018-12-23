В России видный чиновник отправил дочь на отдых для малоимущих: в сети скандал

В сети обсуждают ситуацию с участием российского чиновника, который отправил свою дочь на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Об этом сообщают росСМИ.
"Утверждается, что турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Прокуратура по этому делу провела проверку и выяснилось, что отбор детей для поездки не был организован должным образом, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.
В сети тем временем бурно обсуждают скандальную ситуацию, пользователи возмущены происходящим.
Как сообщал "Апостроф", американский миллиардер Джордж Сорос за последние несколько лет передал $18 млрд учрежденной им благотворительной организации "Открытое общество".