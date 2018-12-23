В России видный чиновник отправил дочь на отдых для малоимущих: в сети скандал

В сети обсуждают ситуацию с участием российского чиновника, который отправил свою дочь на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.

Об этом сообщают росСМИ.

"Утверждается, что турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Прокуратура по этому делу провела проверку и выяснилось, что отбор детей для поездки не был организован должным образом, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.