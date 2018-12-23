Война на Донбассе: стало известно о ликвидации нескольких боевиков

За сутки субботы, 22 декабря, в зоне военного конфликта на Донбассе украинские военнослужащие ликвидировали двоих боевиков и одного ранили.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"По данным разведки, 22 декабря двух оккупантов было уничтожено и один ранен", - говорится в сообщении.

Что касается ВСУ, то ни один военнослужащий не пострадал. В тоже время без провокаций со стороны боевиков с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, все же не обошлось.

"В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - говорят военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.