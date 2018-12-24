Гиви подтверждает: в сети подняли на смех грозную силу боевиков Донбасса

У боевиков отличились новым абсурдным заявлением о том, что победу над ВСУ им удастся получить за три дня.

Об этом сообщают СМИ боевиков.

В публикации приводится мнение "военного аналитика" Евгения Крутикова, который уверен, что "тот уровень и соотношение сил, которые есть сейчас в прифронтовой зоне (у боевиков, - прим. ред.), означает, что в пыль они (ВСУ, - прим. ред.) будут распилены дня за три".

В сети тут же высмеяли это умозаключение.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ высмеял фейк пропагандистов об атаке на Донбасс. Кроме того, боевики так называемой ДНР распространяют новый фейк о том, что на Донбасс якобы прибыли британские военные специалисты для "проведения химической атаки".