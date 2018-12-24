Известный танцор из Украины разозлил сеть "правдой" о Майдане в Киеве

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин пригрозил отомстить за сотрудников спецподразделения "Беркут".

Об этом он написал в своем Instagram.

Сообщение артиста написано на двух языках - английском и русском, и содержит множество грамматических ошибок.

"Во время Майдана снайперы стреляли в обе стороны - протестующим в спину и полицию Беркута, чтобы разозлить ситуацию и совершить революцию. После того, как все закончилось, статуя была построена для погибших демонстрантов, но Беркут был подло обвинен во всем! Их ненавидели, избивали и убивали. Я хочу сказать информация была передана людям лживая и всё это не правда. Ребята из Беркута Вы не забыты я искренне восхищаюсь тем, что вы стояли против зла и выполняли свою работу, Вы всегда занимаете особое место в моем сердце!" - написал он.

Также Полунин заявил о некой "злой организации, которая организовывала снайперов и революцию".

"Я знаю, кто вы, "Брексит" вас не скроет. Вы убиваете хороших людей, вы убиваешь моих людей, вы разрушили мою страну, я достану вас за это. Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду", - добавил танцор.

Заявление Полунина вызвало бурную реакцию среди комментаторов. Они назвали артиста лжецом и "больным", также обвинив его в "прислуживании Путину".

Как сообщал "Апостроф", ранее Полунин получил гражданство РФ и показал паспорт.