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Подло застрелен "гаишниками": в сети показали фото нового "груза 200" на Донбассе

понедельник, 24 декабря 2018, 01:23

На Донбассе местные "гаишники" застрелили боевика Штанченко Александра.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Штанченко Александр Александрович (Комсомольское, 14/10/88) застрелен "гаишниками" Т1 в Комсомольском", - написал он.

Как уточняют в сети, боевик не остановился по требованию "сотрудников ГАИ" и они открыли огонь по машине. Судя по всему выстрел пришелся и в боевика, он был застрелен.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы. Также в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала его любовница во время ссоры. Кроме этого офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото четырех боевиков, ликвидированных ВСУ на Донбассе.

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