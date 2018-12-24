Подло застрелен "гаишниками": в сети показали фото нового "груза 200" на Донбассе

На Донбассе местные "гаишники" застрелили боевика Штанченко Александра.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Штанченко Александр Александрович (Комсомольское, 14/10/88) застрелен "гаишниками" Т1 в Комсомольском", - написал он.

Как уточняют в сети, боевик не остановился по требованию "сотрудников ГАИ" и они открыли огонь по машине. Судя по всему выстрел пришелся и в боевика, он был застрелен.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы. Также в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала его любовница во время ссоры. Кроме этого офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото четырех боевиков, ликвидированных ВСУ на Донбассе.