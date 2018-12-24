В сети показали яркое видео зимних учений украинской пехоты

Украинские пехотинцы на линии столкновения на Донбассе провели учения с применением военной техники.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице Операции объединенных сил.

На видеозаписи можно увидеть кадры зимних тренировок украинских бойцов, стрельбу из пулеметов и орудий БМП, а также вручение военнослужащим наград.

"Пехота рулит! Каждую секунду растущее динамическое напряжение на тактическом поле, каждое следующее упражнение сложнее предыдущего - украинские воины пехотинцы на линии столкновения постоянно тренируются и совершенствуют свои навыки, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки остановить врага", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале декабря на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины прошли тактические учения.