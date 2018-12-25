25 декабря или 7 января: украинский священник пояснил, когда праздновать Рождество

Не стоит противопоставлять празднования Рождества 25 декабря и 7 января.

Об этом рассказал "Апострофу" священнослужитель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

"Сегодня много говорят о том, праздновать нам Рождество 25 декабря со всем миром или 7 января, как традиционно принято в Украине. Я бы не противопоставлял эти две даты, и для начала надо наполнить рождественским смыслом 25 декабря. Потому, если уж говорить обо всем мире, то почти весь православный мир празднует Рождество именно 25 декабря: 10 из 14-ти поместных православных церквей. Поэтому в Украине для многих людей 25 декабря - рождественский день. И нам, православным украинцам, нужно быть гостеприимными хозяевами и считать для себя 25 декабря днем рождественского гостеприимства. Кто эти люди? Это сотрудники различных посольств, это сотрудники международных организаций, это гости Украины, туристы, люди, которые живут и работают в Украине", - сказал священник, отметив, что православный Константинополь как раз празднует Рождество 25 декабря.

"Я думаю, что мы должны создать этим людям рождественское настроение, рождественский праздник. С другой стороны, у нас выходной, и мы можем в этот день посмотреть, как празднует мир. Мы можем познакомиться с рождественскими традициями других стран. Мы можем посетить тех христиан, у которых Рождество именно 25 декабря. У нас будет время для того, чтобы написать открытку, смс или в социальных сетях - приветствие нашим знакомым, друзьям из других стран. Мы можем использовать этот день и наполнить его предвкушением рождественской радости. Потому что для нас, православных, это еще будет рождественский пост, но это именно рождественский пост, когда мы уже начинаем учить колядки, начинаем репетиции рождественских вертепов и представлений. И поэтому можем уже в этот день проводить генеральные репетиции или показывать свои рождественские программы нашим друзьям и гостям", - считает Коваленко.

"А 7 января придет наше Рождество. И мы будем его праздновать с нашими украинскими традициями: кутьей, рождественским застольем, нашими колядками, вертепами", - добавил священник.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря ночью столбики термометра опустятся до 5-8 градусов мороза на севере, в центре и востоке Украины, на остальной же территории страны будут относительно комфортные ночные 1-3 градуса с отметкой "минус". Снег в этот день продолжит засыпать практически все регионы Украины, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.