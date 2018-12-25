Луганскую область накрыл масштабный блэкаут: озвучена причина

25 декабря вследствие непогоды без света остались жители Луганской области.

Об этом сообщает издание "В час пик".

Как отметили в Луганском энергетическом объединении (ЛЭО), обесточенной оказалась часть региона.

"Зимняя непогода на католическое Рождество принесла подконтрольной Луганской области дыхание из Алчевска 2006 года", - заявили в ЛЭО.

По информации предприятия, на севере Луганской области без света остались 15 473 потребителей в 34 населенных пунктах. Проблемы с электроснабжением возникли в городах Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Кременная, Старобельск. При этом без электроэнергии оказались и важные объекты социального значения - насосная станция водоканала в Сватово.

"В целом на данный момент отключены 21 электролиния 6-10 кВ, 3 электролинии 35 кВ. Обесточены 5 подстанций 35 кВ и 217 трансформаторных подстанций", - сообщили в ЛЭО.

Но также в предприятии подчеркнули, что несмотря на выходной день, энергетики мобилизуют все имеющиеся ресурсы для скорейшего восстановления электроснабжения. Ситуация осложняется острым дефицитом топлива и ремонтных материалов, недостаточным количеством персонала, что вызвано двухлетней хозяйственной кризисом на предприятии.

По данным издания "Громадське", также из-за дождя, мокрого снега и порывов ветра в ночь на 25 декабря без света остались еще восемь областей. В частности, электроэнергии нет в 128 населенных пунктах. Речь идет об обесточивании в Днепропетровской (46 населенных пунктов), Кировоградской (43 населенных пункта), Николаевской (16), Черновицкой (8), Киевской (6), Черкасской (5), Запорожской и Черниговской (по 2 населенных пункта).

"Это произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач, сообщили спасатели. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", из-за осадков и таяния снега уровень воды в реках может значительно подняться, также ожидается ледоход и не исключается схождение лавин.