На Харьков обрушился мощный снегопад: впечатляющие фото и видео

В ночь на 25 декабря на Харьков обрушился сильнейший снегопад. Город к утру превратился в белоснежную инсталляцию.

Об этом сообщают местные СМИ и жители в соцсетях.

"Из-за снегопада на маршруты не вышли либо остановились многие маршруты трамваев и троллейбусов. В частности, с утра не ходят трамваи по улице Морозова и улице Плехановской, остановились троллейбусы на проспекте Ландау в районе Московского проспекта, по состоянию на 9.00 не ходил 23-й трамвай", - сообщают СМИ.

По данным Харьковской облгосадминистрации, на дорогах области работает 218 единиц техники, проезд по основным трассам обеспечен. Снежный покров в среднем - 15 см.

Сообщается, что из-за снегопада город Первомайский остался без воды.

О проблемах с передвижением частного и общественного транспорта из-за заносов сообщают жители Люботина.

Как сообщал "Апостроф", начало недели в Украине ознаменуется снегом, мокрым снегом, а местами даже дождем.