Секс по бумажке: в сети высмеяли новый фейк боевиков ДНР

Боевики так называемой ДНР рассмешили сеть новым фейком об Украине, заявив, будто с января украинцев будут отправлять в тюрьму за интим без расписки.

Об этом сообщают СМИ боевиков.

На самом деле, согласно изменениям, вступающим с 11 января, важным моментом становится наличие или отсутствие согласия на секс. Детальнее, если лицо не сказало четкое "да" накануне интима, то это следует трактовать как несогласие. Но это не значит, что "с января украинцев будут отправлять в тюрьму за интим без расписки".

В сети тут же высмеяли заявление боевиков, которые полностью перекрутили всю суть нововведений в УК Украины.

Подробнее о фабрике фейков боевиков, которые не устают придумывать новые информационные "бомбы", читайте в материале "Апострофа": Донецк погружают в страх: о чем врут и чего боятся боевики ДНР.