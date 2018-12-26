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Как усилилась мощь украинской армии в 2018 году: опубликованы фото и видео нового оружия

среда, 26 декабря 2018, 23:16
Фото: Укроборонпром

За 2018 год предприятия "Укроборонпрома" передали украинским силовым структурам более 2500 единиц высокоточного вооружения.

Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

Так удалось разработать и пустить в серийное производство высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер". Сотни этих комплексов с тысячами ракет к ним уже успели передать в войска. Так, переносной противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также - малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 5 км. Наведение осуществляется лазерным лучом.

Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" позволяет эффективно уничтожать вражеские цели на расстоянии до 2,5 км - аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin. Наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча.

Кроме того, разработали и высокоточное оружие "Ольха". Оно еще в мае прошло заключительные огневые испытания. Одной из особенностей "Ольхи" заключается в том, что она полностью сконструирована из украинских комплектующих.

Еще одна стратегически важная для обороноспособности Украины - новейшая крылатая ракета "Нептун". Во время недавних испытаний она уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км.

Помимо этого, украинские конструкторы модернизировали высокоточный 152-мм снаряд "Цветник". Этот боеприпас на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Такую точность гарантирует лазерное наведение на цель, которое может осуществляться с беспилотника или корректировщика. "Цветник" принят на вооружение Вооруженных Сил Украины еще в 2012 году. Модернизация заключалась в том, чтобы убрать из "Цветника" российские комплектующие, что было успешно выполнено.

Кроме того, в 2018 году специалисты компании "Артем" осуществили большой объем работ над РС-80 "Оскол". Эти 80-миллиметровые неуправляемые ракеты успешно прошли несколько этапов государственных испытаний. Сверхзвуковая РС-80 предназначена для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы ГАХК "Артем" предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.

Кроме того, на "Артеме" начаты работы по серийному производству новых 152-мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ получили крупную партию новой техники и оружия к Новому году.

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