​Одним бандеровцем стало больше: в Украине шутят над введением санкций РФ против скандального экс-регионала

В сети шутят над внесением в санкционный список народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Об этом написал известный писатель Ян Валетов в Facebook.

"Ну, вот... И Добкин под санкциями.))) И прямо на Рождество! Чудны дела твои, Господи! Я так понимаю, что одним бандеровцем стало больше?", - написал блогер.

Под постом сразу появились забавные комментарии.

"Ну, послать Медведева - это не значит стать бандеровцем)))", "Ржака реальная. Включая коммент самого потерпевшего", "Как смешно. Похоже, жизнь налаживается", "Значит Добкин не выполнил какое-то поручение важное для кремля. За это и наказан", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", Россия обнародовала санкционный список, в который внесла перечень украинских компаний и лиц.