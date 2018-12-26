Пополнение бригады "200": в сети показали фото ликвидированного предателя Украины

В сети показали фото очередного ликвидированного на Донбассе террориста Л/ДНР.

Снимок опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным боевик погиб 5 декабря.

"200_бригада 05.12.2018 г., пополнилась очередным бойцом. Акимов Виталий из Луганска", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду. Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.