РУС. | УКР.

четверг, 27 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 декабря

03:31
В Киеве уберут памятник российскому полководцу
02:28
В сети показали фото автобусных карманников, "работающих" в Киеве
01:23
Дождь, снег и мороз: украинцам пообещали новогоднюю погоду на любой вкус
00:19
Украинский генерал подметил позорный момент с военным положением

26 декабря

23:52
В сети показали видео с ловкими воровками в центре Киева
23:32
Пополнение бригады "200": в сети показали фото ликвидированного предателя Украины
23:16
Как усилилась мощь украинской армии в 2018 году: опубликованы фото и видео нового оружия
22:59
Стало известно о смерти "народного героя" Украины, воевавшего на Донбассе
22:53
В Запорожье в ДТП с маршруткой погиб ребенок: фото и видео
22:24
В Киеве чиновницу банка поймали на громадной взятке: фото
22:08
Стало известно о тяжелом состоянии здоровья украинского узника Кремля
21:53
Спросите в селах: Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пополнение бригады "200": в сети показали фото ликвидированного предателя Украины

среда, 26 декабря 2018, 23:32

В сети показали фото очередного ликвидированного на Донбассе террориста Л/ДНР.

Снимок опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным боевик погиб 5 декабря.

"200_бригада 05.12.2018 г., пополнилась очередным бойцом. Акимов Виталий из Луганска", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду. Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Католическое Рождество 2018: как встречать и что нельзя делать в праздник

В лучших традициях Януковича: абсурдные схемы и орды титушек под Киевом

"Общество сострадания" как общество будущего

Оттепель со снегом: с какой погодой в Украину придет католическое Рождество

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: