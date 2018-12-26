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​Транспортный коллапс из-за непогоды в Украине: появилась карта проблемных дорог

среда, 26 декабря 2018, 14:32

В сети появилась карта, указывающая на наиболее проблемные участки дорог, образовавшиеся из-за усложненных погодных условий.

Соответствующую карту опубликовал dtp.kiev.ua.

"Ловите оперативную информацию о последствиях непогоды на дорогах страны. Пока в пробках стоит более 1,5 тысячи авто. Больше транспортный коллапс касается автодорог Полтавской области. Но мы вместе со спасателями рядом и помогаем водителям. У меня к вам большая просьба - без необходимости не выезжайте на дальние расстояния и планируйте маршруты движения заблаговременно. Чтобы ориентироваться в ситуации ловите карту с актуальной информацией", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине синоптики обещают осадки в виде снега, из-за коллапса на дорогах в результате непогоды некоторые трассы перекрыли.

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