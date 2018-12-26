Мощные снегопады в Украине: опубликован список перекрытых дорог

В ближайшие дни в Украине синоптики обещают осадки в виде снега, из-за коллапса на дорогах в результате непогоды некоторые трассы перекрыли.

Об этом сообщает издание "Авто Информатор".

В связи со снегом "Укравтодор" мобилизовал все силы, чтобы обеспечить проезд на дорогах страны. Ликвидацией последствий непогоды занимаются 3000 работников-дорожников и около 1900 единиц техники.

"Полиция Днепропетровской области привлекла группы быстрого реагирования, для спасения людей из снежного плена. Состоянием на 09:00 в области освободили 121 автомобиль, в которых находилось 223 человека, из них - двое детей. Также из заторов освобождены 10 автомобилей скорой медицинской помощи, 5 автобусов, 47 грузовых и 59 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Порывы ветра создают снежные переметы высотой 1-1,5 метра. Это значительно усложняет работу спецтехники, из-за чего было принято решение временно ограничить движение на некоторых участках автомобильных дорог Украины:

Кировоградская область

С 13:00 25 декабря ограничено движение для крупногабаритного и пассажирского транспорта.

С 13:00 25 декабря ограничено движение для всех видов транспортных средств на автодороге М-13 Кировоград-Платоново и М-04 на участке Знаменка-Александрия.

Черкасская область

С 00:00 26 декабря ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих автодорогах:

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, километр 81 + 300 - 169 + 117.

Н-01 Киев-Знаменка, километр 123 + 850 - 241 + 622.

Полтавская область

С 00:00 26 декабря ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам государственного значения.

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье, на границе с Черкасской областью.

Днепропетровская область

С 00:00 26 декабря ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках:

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, километр 72 + 088-151 + 680.

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) — Мариуполь, километр 296 + 735 - 370 + 915.

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, километр 81 + 735 - 105 + 313.

Завершаются работы по восстановлению проезда на дорогах Кировоградской области Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, в районе села Братолюбовка.

Николаевская область

М-13 Кропивницкий - Платоново, километр 76 + 140 (6 участков заносов).

Черкасская область

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье, 10 километров до границы Полтавской области.

Сейчас затруднен проезд к 4-м населенным пунктам в Кировоградской области по дорогам М-12, М-13, М-22, Н-23 и до 1 населенного пункта в Черкасской области по дороге Н-08 (ориентировочный срок восстановления проезда 10:00 26 декабря). На остальных участках страны проезд обеспечен.

На территории Украины наблюдается небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха в стране колеблется от -2 до -8 градусов за Цельсием. "Укравтодор" призвал водителей воздержаться от дальних поездок, а также быть внимательными на дорогах.

Как сообщал "Апостроф", снегопады по всей стране прогнозировали синоптики еще в начале недели. По их данным, Украину накрыл циклон, который принес осадки в виде снега.