Украинцев ждет потепление: синоптики дали актуальный прогноз

В четверг, 27 декабря, на территорию Украины с северо-запада Европы переместится влажный и теплый атлантический воздух.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В ряде областей ожидается небольшой снег, в северных и центральных областях без существенных осадков. На западе возможен мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с.

Температура днем 27 декабря на западе составит от 0 до +2. В центре и на севере от -2 до +1. На востоке до -2, на юге +1 +3. В Крыму без осадков и до +5 градусов.

В Киеве в ночь на четверг небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с.

Температура в столице от -1 до +1.

На 28 декабря синоптики прогнозируют ночью местами небольшой снег, днем в Украине, кроме, восточной части, умеренный снег; на западе и юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях и в Крыму днем +2 +4. В восточных областях и на севере Левобережья ночью от -7 до -12 мороза, днем -5 -7 градусов. На остальной территории днем от -1 до +2 градусов.

В Киеве в ночь на пятницу небольшой, днем умеренный снег, на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 -5, днем около -1 +1.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился уточненный прогноз погоды на Новый год.