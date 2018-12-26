Без снега не останемся: появился уточненный прогноз погоды на Новый год

В Новогоднюю ночь погода побалует украинцев снегопадом и морозом.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся", - написала Диденко.

По ее словам, в новогоднюю ночь ожидается незначительный мороз. В первый день 2019 года потеплеет до 0 +1 градуса.

Ранее Диденко сообщала, что 31 декабря – 1 января Украину накроет атлантический циклон.

Вместе с циклоном Запад и Север Украины (в том числе Киеве) должно было накрыть мокрым снегом. Аналогичная погода 1 января прогнозировалась и для Центра, Востока и Юга страны.

Также Диденко сообщала, что в Киеве в новогоднюю ночь будет до -3 градусов, а днем, 1 января, до 2 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф",ранее появился прогноз погоды на 26 декабря.