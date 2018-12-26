Украину замело снегом: в сети публикуют яркие фото из разных регионов

26 декабря по всей территории Украины прошли снегопады, пользователи сети запечатлели на фото красивую погоду.

Снимки разместили в сети пользователи.

Такую же погоду прогнозируют и в последующие несколько дней. В Украине продолжатся снегопады, в некоторых областях мокрый снег и сильные порывы ветра.

В сети опубликовали яркие фотографии зимней сказки из Карпат, Закарпатья, Полтавы, Киева, Кременчуга и Харькова. Жители этих городов запечатлели природу, улицы и дворы присыпанные снежным покрывалом.

Карпаты

Кременчуг

Киев

Закарпатье

Полтава

Харьков

Как сообщал "Апостроф", в Новогоднюю ночь погода побалует украинцев снегопадом и морозом. Ожидается незначительный мороз. В первый день 2019 года потеплеет до 0 +1 градуса за Цельсием.