Боевики ДНР устроили на Донбассе "минную" провокацию

В четверг, 27 декабря, боевики сорвали разминирование в районе КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"Вечером 26 декабря, когда все организационные мероприятия были согласованы, представители вооруженных формирований российских оккупационных войск цинично в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ. В письме к представителям СММ ОБСЕ они отметили, что отказываются от своих обязательств и не гарантируют соблюдение режима "Тишина" во время работ по разминированию", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", сколько платят боевикам ДНР за убийства украинских солдат и офицеров. Рядовой боевик так называемой ДНР зарабатывает около 8 с половиной гривен в час, в месяц – чуть больше 6000 гривен.