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Сколько платят боевикам ДНР за убийства украинских солдат и офицеров: названы цифры

вторник, 25 декабря 2018, 09:59

Рядовой боевик так называемой ДНР зарабатывает около 8 с половиной гривен в час, в месяц – чуть больше 6000 гривен.

Об этом в своем материале для "Obozrevatel" пишет блогер Фашик Донецкий.

По его словам, блогеру удалось пообщаться с неким боевиком по кличке Хулио, который рассказал ему о зарплатах в ДНР и выплатах за "боевые заслуги".

"Но перейдем к конкретным цифрам. Зряплата у Хулио 15000 фублев или 215,8 баксов в месяц (в гривни переведите сами, ладно?). Короче, чувак рубит бабло тоннами: если поделить месячную зряплату на 30 дней, то Хулио зарабатывает 7,19$ в сутки. Чувак гордится этим, ибо это ж не туалеты мыть в Польше за 800 € в месяц", – шутит блогер.

Вместе с выплатами за боевые выходы, боевик получает 17100 рублей (246$), а с учетом поборов "на общак" выходит 230$, что составляет приблизительно 8,5 грн в час.

Однако у боевиков есть также шанс получить дополнительные деньги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети в очередной раз показали "достойный" уровень жизни жителей оккупированного Донбасса.

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