Мертвые "подснежники" и "крокодилы": появился альтернативный фотокалендарь минобороны России

В сети высмеяли шуточный календарь на 2019 год, который выпустило Министерство обороны России.

Вариации на тему "Армия России" опубликовал художник из Беларуси Олег Минич, а также другие пользователи сети.

Как пишут российские СМИ, при создании оригинального календаря были использованы фотографии российского вооружения и различных родов войск. А "каждый снимок сопровождается популярными армейскими шутками".

В сети обыграли шутки про "доставку грузов 200" и "подснежников", которыми в армии традиционно называют найденные под снегом тела погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты.