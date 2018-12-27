Мертвые "подснежники" и "крокодилы": появился альтернативный фотокалендарь минобороны России

В сети высмеяли шуточный календарь на 2019 год, который выпустило Министерство обороны России.
Вариации на тему "Армия России" опубликовал художник из Беларуси Олег Минич, а также другие пользователи сети.
Как пишут российские СМИ, при создании оригинального календаря были использованы фотографии российского вооружения и различных родов войск. А "каждый снимок сопровождается популярными армейскими шутками".
В сети обыграли шутки про "доставку грузов 200" и "подснежников", которыми в армии традиционно называют найденные под снегом тела погибших.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты.