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Смертельный "подарок" под елочку: в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты

четверг, 27 декабря 2018, 08:28

В сети высмеяли испытательный запуск российской ракеты комплекса "Авангард", оснащенной гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Испытаниями нового оружия руководил сам президент России Владимир Путин.

Пользователи соцсетей назвали это "подарком" россиянам на Новый год за плохое поведение, пошутив, что их пенсии снова "взлетели на воздух".

Также комментаторы поставили под сомнение правдивость заявленных характеристик ракеты.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирские самолеты предупредили об опасности из-за российской ракеты.

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