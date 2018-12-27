Смертельный "подарок" под елочку: в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты

В сети высмеяли испытательный запуск российской ракеты комплекса "Авангард", оснащенной гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Испытаниями нового оружия руководил сам президент России Владимир Путин.

Пользователи соцсетей назвали это "подарком" россиянам на Новый год за плохое поведение, пошутив, что их пенсии снова "взлетели на воздух".

Также комментаторы поставили под сомнение правдивость заявленных характеристик ракеты.

В сеть попало видео испытаний гиперзвукового комплекса "Авангард" pic.twitter.com/oPEDpqA8lX — Вернем Все Взад (@USSRComeBack) 26 декабря 2018 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирские самолеты предупредили об опасности из-за российской ракеты.