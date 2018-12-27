Стало известно о смерти участника АТО из-под Харькова: названа фамилия

В среду, 26 декабря, в Харькове умер демобилизованный участник АТО Андрей Бакулин.

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Сестра милосердя АТО/ Харків".

Отмечается, что военный скончался не выходя из комы - он получил тяжелую инфекционную болезнь на войне, которая сразу не проявляется.

"После демобилизации конечно никаких диагностик организма не проходил (так как нет обязательной программы обследования тех, кто вернулся с войны). Болезнь обнаружилась очень быстро и спонтанно. Практически два месяца в коме в 22 инфекционной больницы пролежал", - сказано в сообщении.

Похоронят Бакулина 28 декабря в родной Катериновке Харьковской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти "народного героя" Украины, воевавшего на Донбассе.