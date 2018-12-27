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Трансплантация органов в Украине станет незаконной: врачи в отчаянии

четверг, 27 декабря 2018, 21:58

Пересадка органов в Украине под угрозой, и с 1 января врачи грозятся остановить все операции, иначе они не выполнят требования нового закона, который вступает в силу в первый день года.

Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

Ежегодно в Украине проводят около 200 родственных пересадок, но с 1 января они могут остановиться совсем, убеждают в Институте Шалимова.

"Врачи рискуют уголовным преследованием", - объясняют там.

Новый закон о трансплантации, который должен был бы заработать и вывести в новом году эту медицинскую отрасль на новый мощный уровень, может заблокировать все пересадки органов в Украине. Как сообщается, Министерство здравоохранения за полгода должно было создать информационную систему потенциальных доноров и реципиентов, написать около 30 актов, которые бы регламентировали работу системы трансплантации, создать новую для Украины специальность трансплантат-координатора и обучить нужное количество людей, но ничего из этого не сделано.

Еще в ноябре чиновники, ответственные за трансплантацию, убеждали, что успеют подготовиться к началу 2019 года.

"Было бы хорошо, если бы законодатели понимали, что такие серьезные вещи не делаются за шесть месяцев или даже за один год", – написал однако заместитель министра Роман Илык в соцсетях.

Зато правительство в авральном режиме утвердило порядок, каким образом действовать, если украинцы готовы стать донорами после смерти: свое заявление можно отнести трансплантат-координаторам, которых еще не существует, уполномоченному органу по трансплантации, которого тоже нет, или семейному врачу.

В парламентском комитете просят силовиков не открывать уголовных производств на врачей, если те осмелятся на пересадку в начале нового года. Депутаты готовы предоставить гарантии, но полиция и прокуратура уверяют, что никакие письма или разъяснения не имеют юридической силы перед законом.

"Если он будет нарушен, тогда будет просматриваться состав преступления. Мы не можем переступить через закон", - говорит заместитель руководителя департамента Нацполиции Олег Рыкун.

Как выход предлагается отсрочить действие нового закона, чтобы министерство таки выполнило обещанное, а работа тем временем продолжалась согласно старого законодательства.

"Сейчас достигнута временная договоренность. Запланированные трансплантации будут назначаться на вторую половину января. Если нужна немедленная пересадка, тогда операция проводится, потому что в случае отказа врачи ответят за неоказание медицинской помощи", - объясняет заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. А в первый рабочий день нового года, 15 января, депутаты ВР готовы проголосовать за отсрочку нового закона о трансплантации на год.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

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