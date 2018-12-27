В сети высмеяли заявление топ-пропагандистки Кремля про Бандеру: видео

В сети высмеяли заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о "зверствах бандеровцев" на западной Украине и сотрудничестве Степана Бандеры с нацистами.

Спикер МИД РФ на брифинге 26 декабря прокомментировала решение Львовского облсовета об объявлении 2019 года годом Степана Бандеры в регионе.

В частности, Захарова обвинила лидера ОУН в ликвидации "неугодного" населения западной Украины и "Волынской резне", обозвав украинских националистов "послушным инструментом гитлеровцев".

„Год Бандеры“ во Львове - это оскорбление прекрасного города, пережившего один из самых страшных погромов в своей истории именно по воле вождя украинских националистов", - заявила она.

В свою очередь слова Захаровой были высмеяны в сети. Комментаторы напомнили ей о массовых убийствах, которые совершали сотрудники НКВД на западной Украине и сотрудничестве советской власти с Гитлером.

"У директора Департамента информации и печати МИД РФ, разумеется нет более важного занятия, чем насаждать (правильное) отношение граждан к человеку, которого уже давно нет в живых и который жил в УЖЕ ДАВНО другой стране", - пишут пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть впечатлило видео с пьяным пропагандистом Кремля на корпоративе.