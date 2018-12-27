Настоящий гопник: сети впечатлило видео с пьяным пропагандистом Кремля на корпоративе

Российский ведущий и пропагандист Кремля Андрей Шейнин пьяным выступил на корпоративе и произнес речь с матами.

Об этом сообщает пользователь сети Альберт Сифулин на своей странице в Facebook.

"Нетрезвый ведущий программы "Время покажет", "Первый канал", Артем Шейнин на корпоративе в кругу своих единомышленников", - написал он.

С бокалом шампанского и с применением нецензурной лексики Шейнин выступил перед публикой на новогоднем корпоративе.

Осторожно, ненормативная лексика! Видео +18

Как сообщал "Апостроф", российскому журналисту и пропагандисту "русского мира" в Украине Александру Чаленко пожелали депортацию из России в Украину. Также в сети появились фотографии встречи пропагандистов "русского мира" в Украине Владимира Корнилова, Александра Чаленко и Руслана Мармазова, которые были сделаны в столице России, Москве.