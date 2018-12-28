РУС. | УКР.

пятница, 28 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 декабря

04:25
Озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе
03:36
Боевики расстреляли авто ВСУ: военный опубликовал фото и письмо Санте
02:29
Голливуд отдыхает: сети впечатлило видео опасных разборок с бензопилой в России
01:31
Как на войне: в сети появилось видео опасного ЧП на новогоднем детском утреннике
00:23
Американец в одиночку пересек Антарктиду: новые впечатляющие фото

27 декабря

23:48
Лицемерие без границ: в сети жестко прошлись по видео встречи Путина с больным мальчиком
23:17
Зато "спасают" Сирию: в сети показали впечатляющие фото разрухи в России
22:56
Убийство "Сармата": появились новые данные по подозреваемым
22:27
Проект будет закрыт: в России рассказали, чего ждать от Путина на Донбассе
21:58
Трансплантация органов в Украине станет незаконной: врачи в отчаянии
21:28
Не на 100%: главарь ДНР сделал очередное заявление о наступлении Украины
21:15
ФФУ удивила назначением нового главного тренера сборной Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики расстреляли авто ВСУ: военный опубликовал фото и письмо Санте

пятница, 28 декабря 2018, 03:36

Украинский военнослужащий удивил своим письмом к Санте.

Его опубликовал Глеб Бабич в Facebook.

"Пишет тебе мальчик Глеб - 49 лет, с 10 горно-штурмовой бригады. Не поверишь, в этом году снова буду просить подарки для разведки. Потому что под новый год хочется чего-то совсем хорошего. Разведка весь год вела себя хорошо. Потому что враг говорит, что очень плохо. Согласись - лучшая рекомендация", - написал он.

Кроме этого, военнослужащий рассказал о неприятности, которая случилась с двумя джипами.

"А сейчас под Новый год случилась неприятность. Было в разведке два джипа, на которых они много ездили, и делали "это не мы" тем, которые "ихтамнет". Но недавно эти самые "ихтамнеты" попали в одну из машин. Ты не переживай - с ребятами все хорошо. А вот машине попаданий в такие места, что восстанавливать ее уже бессмысленно", - добавляет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в день святого Николая, 19 декабря, в Луцке установили рекорд, написав самое длинное письмо святому Николаю в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Итоги военного положения: остаемся с угрозой и сомнительными победами

Католическое Рождество 2018: как встречать и что нельзя делать в праздник

В лучших традициях Януковича: абсурдные схемы и орды титушек под Киевом

"Общество сострадания" как общество будущего

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: