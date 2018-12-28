Боевики расстреляли авто ВСУ: военный опубликовал фото и письмо Санте

Украинский военнослужащий удивил своим письмом к Санте.

Его опубликовал Глеб Бабич в Facebook.

"Пишет тебе мальчик Глеб - 49 лет, с 10 горно-штурмовой бригады. Не поверишь, в этом году снова буду просить подарки для разведки. Потому что под новый год хочется чего-то совсем хорошего. Разведка весь год вела себя хорошо. Потому что враг говорит, что очень плохо. Согласись - лучшая рекомендация", - написал он.

Кроме этого, военнослужащий рассказал о неприятности, которая случилась с двумя джипами.

"А сейчас под Новый год случилась неприятность. Было в разведке два джипа, на которых они много ездили, и делали "это не мы" тем, которые "ихтамнет". Но недавно эти самые "ихтамнеты" попали в одну из машин. Ты не переживай - с ребятами все хорошо. А вот машине попаданий в такие места, что восстанавливать ее уже бессмысленно", - добавляет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в день святого Николая, 19 декабря, в Луцке установили рекорд, написав самое длинное письмо святому Николаю в Украине.