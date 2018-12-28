Боремся с похмельем: появился новогодний лайфхак от Супрун

В. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что поможет побороть похмелье после новогоднего застолья, и развенчала миф о "всесильности" активированного угля.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Активированный уголь может связываться с токсичными веществами, но не всеми. Его часто применяют при отравлении. Уголь работает как своеобразная губка, быстро впитывает и связующего вещества, к примеру, лекарства или токсины. Поэтому токсичные вещества не успевают впитаться в желудочно-кишечный тракт, а затем выводятся из организма естественным путем", - написала Супрун.

По ее словам, никаких научных доказательств того, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попадание в кровь не существует.

"Есть небольшое клиническое исследование, что, напротив, указывает на отсутствие какого-либо эффекта. Участники исследования дважды принимали одинаковую дозу этанола. Перед второй раз они приняли 24 таблетки (более 2 блистера) активированного угля. Интересно, что после употребления активированного угля, концентрация алкоголя в крови осталась такая же как и без него", - пишет чиновник.

То есть, по сути, употребление угля ничего не меняет. Потому что, как объясняет руководитель Минздрава, алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и уголь вообще его не абсорбирует.

"Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно", - отмечает медик.

Однако, есть более действенные способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя. Супрун перечислила их:

Пейте воду. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Питье воды поможет избежать дегидратации и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя.

Не пейте алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма. И справляется с этим лучше, чем белковая пища.

Старайтесь не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть. Лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой.

"Ни одна таблетка не лишит вас последствий чрезмерного употребления алкоголя. Проверенный способ, чтобы их избежать - есть сбалансированную пищу и не перебарщивать с количеством алкоголя", - резюмировала Супрун.

Как сообщал "Апостроф", украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года.